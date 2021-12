Was läuft heute? | 40 Jahre AIDS, Single All the Way, The Last Duel

40 Jahre AIDS – Wir leben noch

Seit den 80er Jahren hat sich in Bezug auf die Krankheit AIDS eine Menge getan: Es gibt mehr Medikamente und Aufklärungsarbeit. Trotzdem ist die Diagnose für viele Betroffene ein Schock, denn eine Heilung gibt es immer noch nicht. Wie sie mit der Krankheit leben, das erzählen sie in der Doku „40 Jahre AIDS – Wir leben noch“. Die findet ihr jetzt online first in der ARD-Mediathek.

Single All the Way

Peter muss sich jedes Jahr an Weihnachten der gleichen Frage stellen: Hast du einen Freund? Dieses Jahr nimmt er kurzerhand seinen Kumpel Nick mit und gibt ihn als seinen neuen Partner aus. Doch Peters Mutter hat ihm auch schon ein Blind-Date besorgt: Den attraktiven James. Der wäre eigentlich perfekt, aber gleichzeitig kommen Peter und Nick sich auch immer näher. Die Weihnachtskomödie „Single All the Way“ könnt ihr euch auf Netflix anschauen.

The Last Duel

Nach einem Vergewaltigungsvorwurf will der Ritter Jean de Carrouges für Gerechtigkeit sorgen und fordert den als Täter angeklagten Jacques Le Gris zu einem Duell auf Leben und Tod heraus. Verliert Jean, muss auch seine Frau sterben. Und noch ist nicht ganz geklärt, wer hier die Wahrheit sagt. Den Film „The Last Duel“ könnt ihr auf Disney+ gucken.

Was läuft heute?

