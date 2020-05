Was läuft heute? | 40 Jahre Löwenzahn, ESC, The Dead Don’t Die

Löwenzahn wird 40

Wir sagen „Happy Birthday“ und gratulieren einem der ältesten deutschen TV-Formate, das doch immer jung geblieben ist. Beim Löwenzahn-Jubiläum bricht Guido Hammesfahr als Fritz Fuchs vom heimischen Bauwagen zu einer vierteiligen Safari in die exotische Flora und Fauna Südafrikas auf. Los geht es bereits um 8:20 Uhr im ZDF. Im Rahmen des Jubiläums gibt es in acht Folgen „Löwenzahn Classics“ zudem ein Wiedersehen mit der ewigen Latzhose Peter Lustig, von dem Hammesfahr die Wissenssendung 2006 übernommen hat.

Free ESC und Europe Shine A Light

„Twelve points go to …“ – ja, an wen denn? Das Finale des Eurovision Songcontests 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Es gibt aber gleich zwei Alternativen. In einer Sparversion des ESC präsentiert Barbara Schöneberger ab 20:15 Uhr im Ersten zunächst einen „Countdown“ und übergibt dann an ein niederländisches Moderations-Trio zur Ersatzsendung „Europe Shine A Light“. Die Alternative dazu läuft auf ProSieben ab 20:15 Uhr nach einer Idee von Stefan Raab der „Free European Song Contest“.

The Dead Don’t Die

Zombiefilme gibt’s genug? Nein, hat sich auch Indie-Kino-Ikone Jim Jarmusch gedacht und eine Horrorkömodie mit Starbesetzung geschaffen. In dem beschaulichen Städtchen Centerville geschehen seltsame Dinge. Und plötzlich müssen die Polizisten im Ort – gespielt von Bill Murray und Adam Driver – nicht mehr harmlose Streitigkeiten schlichten, sondern Untote aus dem Verkehr ziehen. Jetzt bei Sky Cinema Fun.

