Was läuft heute? | A Beautiful Mind, Kajillionaire, Alien: Covenant

A Beautiful Mind

John Nash ist ziemlich genial, aber auch ziemlich seltsam. Der junge Mathematiker wird vom amerikanischen Geheimdienst eingestellt und soll sowjetische Codes entschlüsseln. Aber immer wieder hat er psychotische Schübe, die seine Arbeit und auch sein Privatleben ziemlich beeinträchtigen. Den Film „A Beautiful Mind“, der einige Oscars eingeheimst hat, könnt ihr jetzt auf Amazon Prime Video anschauen.

Kajillionaire

Old Dolio und ihre Familie halten sich mit Betrügen, Tricksen und Gewinnspielen über Wasser. Aber das klappt – zumindest in letzter Zeit – nicht mehr so gut. Bei einer ihrer Aktionen lernen sie Melanie kennen, die vom Leben der Familie ziemlich begeistert ist und mitmachen will. Aber sie zeigt Old Dolio auch, was normale Beziehungen sind und was Familie bedeuten kann. Den Film „Kajillionaire“ könnt ihr jetzt bei Sky streamen.

Alien: Covenant

Die Crew des Raumschiffs „Covenant“ entdeckt auf ihrer Fahrt durch das Universum einen neuen Planeten. Hoffnungsvoll untersuchen sie ihn, stoßen aber schon bald auf eine lebensgefährliche Bedrohung: Aliens greifen die Besatzung an und bringen einen nach dem anderen um. Zum Glück taucht der Android David auf und rettet die restlichen Teammitglieder. Aber er führt noch etwas anderes im Schilde. Was genau, das seht ihr jetzt auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.