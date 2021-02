Was läuft heute? | A Billion Stars, The Crew, The Song of Names

A Billion Stars

Isaac ist Astronom und seit Jahren auf der Suche nach Leben im Weltall. Die erfolglose Suche frustriert ihn zunehmends – bis er die Künstlerin Clara kennenlernt. Sie teilt seine Begeisterung für den Weltraum und ist ebenso fasziniert von der Möglichkeit, andere Lebensformen zu finden. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche und machen eine ungeahnte Entdeckung. Das Sci-Fi-Drama „A Billion Stars“ mit Patrick J. Adams und Troian Bellisario findet ihr jetzt bei Amazon Prime Video.

The Crew

Der Geruch von verbranntem Benzin und Männerschweiß. In der Welt der NASCAR-Rennen herrscht noch die gute alte Zeit. „King of Queens“-Star Kevin James ist Chef eines NASCAR-Rennstalls und schraubt mit seiner Mechaniker-Truppe an den Rennwagen. Der Männertraum droht zu platzen, als eines Tages der Rennstall-Besitzer die neue Vorgesetzte vorstellt. Mit „The Crew“ gibt’s für Kevin James jetzt auf Netflix eine neue Sitcom und obendrein eine neue Frisur.

The Song of Names

Dovidl entkommt als Kind nur knapp den Verbrechen der Nazis. Weil er so virtuos Violine spielt, nimmt eine britische Familie den Jungen in ihrem Haus in England auf, während seine jüdische Familie zurück nach Polen muss. Nach dem Krieg verschwindet Dovidl kurz vor seiner großen Premiere als Konzertviolinist. Sein Ziehbruder und Freund Martin begibt sich auf die lange Suche nach ihm. Gespielt werden die Brüder von Tim Roth und Clive Owen. Das Drama „The Song of Names“ seht ihr jetzt bei Sky Ticket.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.