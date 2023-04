Was läuft heute? | A Good Person, Fünf Jahre, The Crash

A Good Person

Allison (Florence Pugh) ist frisch verlobt und führt ein ziemlich glückliches Leben. Doch dann hat sie einen Autounfall und ausgerechnet die Schwester ihres Verlobten sitzt mit im Auto und stirbt. Allisons Leben gerät aus den Fugen, bis sie bei einem Selbsthilfe-Treffen ausgerechnet auf den Vater der Verstorbenen, gespielt von Morgan Freeman, trifft. Die beiden merken schnell, dass sie einander trotz aller Schuldgefühle und Trauer eine ziemlich gute Gesellschaft sind. „A Good Person“ könnt ihr jetzt bei Wow anschauen.

Fünf Jahre

Teresa trifft fünf Jahre nach ihrem Schulabschluss wieder auf ihren Mitschüler David. Mit ihm hatte sie damals eine Nacht verbracht, die sie bis heute verfolgt. Bei ihrem Aufeinandertreffen kommen ihre ganzen Emotionen wieder hoch und sie konfrontiert ihn mit dem Vergewaltigungsvorwurf. Doch für David geschah damals alles in gegenseitigem Einverständnis. Die Serie „Fünf Jahre“ findet ihr jetzt in der Arte-Mediathek.

The Crash

Im Jahr 1992 stürzt über Amsterdam ein Flugzeug in zwei Hochhäuser und zahlreiche Menschen sterben. Doch der Absturz hat noch weitere Folgen, denn immer mehr Menschen leiden danach in der Gegend an einer mysteriösen Krankheit. Drei Freunde machen sich auf die Suche nach einer Erklärung und stoßen auf immer mehr Geheimnisse, die bis in die höchsten Regierungsebenen reichen. Die True-Crime-Serie „The Crash“ könnt ihr bei MagentaTV streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.