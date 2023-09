Bild: A Million Miles Away | Amazon Prime Video

Was läuft heute? | A Million Miles Away, Love at first sight, Tod den Lebenden

Der unwahrscheinliche Astronaut

In dem Prime Video-Film „A Million Miles Away“ geht es um einen Mann, der davon träumt ins All zu fliegen. In der Netflix-Romcom „Love at first sight“ geht es um ein Paar, das sich verliebt und danach aus den Augen verliert und in der ARD-Mediathek könnt ihr in „Tod den Lebenden“ sehen, wie sich drei Menschen in einer Beziehung radikalisieren, um den Klimawandel zu bekämpfen.