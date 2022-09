Was läuft heute? | A Private Affair, Irma Vep, Fate: The Winx Saga

A Private Affair

Die Serie „A Private Affair“ spielt in der Hafenstadt Vigo in den 1940er Jahren. Ein Serienkiller hat schon mehrere Prostituierte ermordet. Nach den mysteriösen Mordfälle packt die wohlhabende Marina die Abenteuerlust. Sie will den Mörder finden und versucht sich als Detektivin. Und das zu einer Zeit als es quasi keine weiblichen Detektive gibt. Doch Marina will allen beweisen, dass sie mindestens genau so gut ermitteln kann wie ihre männlichen Kollegen. Ihr könnt „A Private Affair“ jetzt auf Prime Video streamen.

Irma Vep

In der Serie „Irma Vep“ geht es um eine erfolgreiche Schauspielerin, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere steht. Im dem Remake des französischen Stummfilms „Die Vampire“ soll sie die Hauptrolle der Irma Vep spielen. Doch während der Produktion verliert sie sich in der Rolle. Schon bald kann sie nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. „Irma Vep“ könnt ihr jetzt bei WOW sehen.

Fate: The Winx Saga — Staffel 2

In der Serie „Fate: The Winx Saga“ geht es um sechs junge Feen, die in der Feenschule Alfea lernen, ihre Kräfte zu beherrschen. In der zweiten Staffel beginnt ein neues Jahr mit der strengen Alfea-Rektorin Rosalind. Neben Schulstress an der Zauberschule geht es auch um Liebe, Rivalitäten und gefährliche Monster. Die Serie ist die Realverfilmung der Zeichentrickserie „Winx Club“. Die zweite Staffel von „Fate — The Winx Saga“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

