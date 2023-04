Was läuft heute? | A Single Man, The Cell, Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt

A Single Man

Die Sechzigerjahre sind gemeinhin als Epoche guten Stils bekannt. Das fand auch Modedesigner Tom Ford, als er sich dazu entschloss, sein Regiedebüt in dieser Zeit zu verankern. Heraus kam dabei das Filmdrama „A Single Man“ mit Colin Firth und Julianne Moore in den Hauptrollen. Colin Firth muss als in die Jahre gekommener Uniprofessor den Tod seines Lebensgefährten Jim verkraften, Julianne Moore als seine gute Freundin Charley hilft ihm dabei. Der Film strotzt dabei nur so vor Melancholie und Schönheit. „A Single Man“ könnt ihr ab heute bei MUBI streamen.

The Cell

Jennifer Lopez hat neben ihrer kometenhaften Gesangskarriere auch schon in vielen Filmen mitgespielt. Mal mehr und mal weniger erfolgreich. Einen ihrer ersten Kino-Auftritte hatte sie 2000 im SciFi-Thriller „The Cell“. Und auch wenn der Film aus heutiger Perspektive etwas schräg anmuten mag, wurde er von Publikum und Kritik gut angenommen. J.Lo spielt eine Psychologin, die in die Psyche von Koma-Patienten eindringen kann. Und das kommt dem FBI-Agenten Peter gerade recht, als er es mit einem notorischen Verbrecher im Koma zu tun bekommt. „The Cell“ findet ihr ab heute bei Amazon Prime Video.

Die Geschichte der Menschheit — leicht gekürzt



Die Geschichte der Menschheit erzählt in 96 Minuten. Klingt unmöglich? Ist es auch. Deswegen hat sich das Produktionsteam um „Die Geschichte der Menschheit — leicht gekürzt“ erlaubt, das ein oder andere Detail wegzulassen oder zu verändern. Herausgekommen ist ein Episodenfilm, in dem ein Kalauer den nächsten jagt. Nichts für schwache (Humor-)Nerven, aber dafür mit bester deutscher Comedy-Besetzung. „Die Geschichte der Menschheit — leicht gekürzt“ gibt es ab heute bei WOW zu sehen.

Was läuft heute?

