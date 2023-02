Was läuft heute? | A Thin Line, The Upshaws, Unsere Meere

A Thin Line

In der Serie „A Thin Line“ geht es um Benni und Anna. Die beiden kämpfen als Cyber-Aktivistinnen gegen Umwelt- und Klimaverbrechen. Als Zwillingsschwestern sind sie unzertrennlich und bereit, alles für ihre Überzeugungen zu geben. Nachdem ein Angriff auf Regierungsrechner auffliegt, wird Anna allerdings vom BKA festgenommen und ihre Wege trennen sich. Anna fängt an, für die Regierung zu arbeiten und Benni radikalisiert sich immer weiter. Die beiden stehen plötzlich auf unterschiedlichen Seiten, aber beide sind überzeugt davon, dass sie das Richtige tun. Die neue Serie „A Thin Line“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ sehen.

The Upshaws — Staffel 3

In der Sitcom „The Upshaws“ geht es um eine afroamerikanische Familie aus Indianapolis. Regina arbeitet als Buchhalterin im lokalen Krankenhaus und ihr Mann Bennie leitet eine Autowerkstatt. Obwohl sie immer wieder finanzielle Probleme haben, sind sie eine glückliche Familie. In Staffel drei steht die Familie vor großen Veränderungen, die viel Drama mit sich bringen. Trotz allem kümmern sich Regina und Bennie immer noch liebevoll um ihre Kinder. Die dritte Staffel „The Upshaws“ gibt es jetzt bei Netflix.

Unsere Meere: Die Nordsee. Die Ostsee

Die Dokureihe „Unsere Meere“ wirft einen Blick in Nord- und Ostsee. Mit Unterwasser-Zeitraffer und hochauflösenden Satellitenbildern sind Aufnahmen entstanden, die bisher nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Neben der Artenvielfalt in den heimischen Meeren zeigt die Doku auch, wie der Klimawandel das Leben dort bedroht. Ihr könnt „Unsere Meere: Die Nordsee. Die Ostsee“ jetzt in der ARD Mediathek schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.