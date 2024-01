Was läuft heute? | A Thousand and One, The Nice Guys, Stalins Erben

A Thousand and One

New York City, Mitte der 90er Jahre: Inez (Teyana Taylor) ist wohnungslos und musste ihren Sohn Terry in eine Pflegefamilie geben. Doch sie ist fest entschlossen, ihr Leben in geregelte Bahnen zu lenken und nimmt Terry ohne Erlaubnis der Behörden wieder zu sich. Zusammen schaffen sie es, sich ein gutes Leben aufzubauen — aber die Schatten der Vergangenheit holen sie später wieder ein. Den mehrfach preisgekrönten Film „A Thousand and One“ findet ihr ab sofort bei Disney+.

The Nice Guys



In „The Nice Guys“ spielen Ryan Gosling und Russell Crowe ein ungleiches Ermittlerpaar. Super nice sind sie am Anfang vielleicht nicht, aber dafür ziemlich cool. Gemeinsam müssen sie sich auf die Suche nach einer vermissten Politikerinnentochter machen. Dabei stoßen sie auf etwas Unerwartetes. „The Nice Guys“ könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

Stalins Erben

Josef Stalin ist als grausamer Diktator in die Weltgeschichte eingegangen. In der UdSSR wurde er aber noch lange als Held gefeiert. Warum das bis heute Schwierigkeiten birgt, erzählt die Doku „Stalins Erben“. Ihr findet die Doku ab sofort in der arte-Mediathek.

Was läuft heute?

