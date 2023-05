Was läuft heute? | A Very British Scandal, Monsieur Claude 2, Shepherd

A Very British Scandal

Fälschungen, Drogenkonsum, Gewalt und Bestechung – Schlagzeilen aus dem Medienskandal um die Scheidung des Herzogs von der Herzogin von Argyll 1963. Die Ehe, die geprägt war von Intrigen und Demütigen, war gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Darum dreht sich die Serie „A Very British Scandal“, die Nachfolgeserie von „A Very English Scandal“, in der es um die Thorpe-Affaire ging. Die dreiteilige Miniserie „A Very British Scandal“, mit Claire Foy und Paul Bettany, könnt ihr ab jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Monsieur Claude 2

Bereits im ersten Teil der Komödie werden das Ehepaar Claude und Marie mit ihren Vorurteilen konfrontiert. Jede ihrer vier Töchter heiratet einen Mann aus einem anderen Kulturkreis. Im zweiten Teil wollen Claude und Marie auf einer Weltreise die Kulturen ihrer Schwiegersöhne besser kennenlernen. Doch zurück in Frankreich warten unliebsame Nachrichten. Die vier Töchter und ihre Ehemänner wollen auswandern. Claude und Marie setzen alles daran, sie vom Gegenteil zu überzeugen. „Monsieur Claude 2“ ist jetzt für sieben Tage in der ARD-Mediathek verfügbar.

Shepherd — Fluch der Vergangenheit

Eric sucht einen Ausweg aus einer Lebenskrise, in die er nach dem mysteriösen Tod seiner Frau gefallen ist. Er nimmt deshalb einen Job als Schäfer auf einer einsamen schottischen Insel an. Doch in seiner Einsamkeit sucht ihn seine Vergangenheit heim und er hat Visionen von monströsen, in Schwarz gekleideten Wesen. Eric muss um seinen Verstand und sein Überleben kämpfen. Den Horrorfilm „Shepherd — Fluch der Vergangenheit“ könnt ihr bei Freevee streamen.

