Was läuft heute? | Abseits des Lebens, Der beste Film aller Zeiten, Crime Time: Auf den Spuren eines Giftmischers

Abseits des Lebens

Die Schauspielerin Robin Wright kennt ihr vielleicht aus der Serie „House of Cards“. Schon bei der erfolgreichen Polit-Serie hat sie manchmal Regie geführt, ihr Spielfilmdebüt ist aber das Drama „Abseits des Lebens“. Darin geht es um eine Frau, die ihr altes Leben hinter sich lässt und sich eine neue Existenz in der Einsamkeit der Rocky Mountains aufbauen will. Ganz allein. Wie das läuft, könnt ihr in „Abseits des Lebens“ sehen. Ihr findet den Film ab heute bei Prime Video.

Der beste Film aller Zeiten

Laut westlicher Filmgeschichtsschreibung ist das Drama „Citizen Kane“ aus dem Jahr 1941 der beste Film aller Zeiten. In der Satire-Komödie „Der beste Film aller Zeiten“ ist das einem in die Jahre gekommenen Geschäftsmann aber egal. Denn er möchte noch etwas Großes auf der Welt hinterlassen – und das muss ein Spielfilm sein. Um das hinzubekommen, holt er zwei berühmte Kunstpersönlichkeiten mit ins Boot. Die sind aber alles andere als unkomplizierte Personen. Ob dabei wirklich noch ein tolles Filmkunstwerk herauskommt, könnt ihr in der Komödie „Der beste Film aller Zeiten“ ab heute bei WOW sehen.

Crime Time: Auf den Spuren eines Giftmischers

True-Crime-Formate haben seit einiger Zeit Konjunktur. Und auch die ARD hat ein solches Format in petto. In „Crime Time“ werden regelmäßig echte Kriminalfälle dokumentarisch aufbereitet. In der neuesten Folge geht es um ein Eifersuchtsdrama, das beinahe mit dem Tod eines unschuldigen Ehepaares endet. Was genau da passiert ist, seht ihr in „Crime Time: Auf den Spuren eines Giftmischers“ ab heute in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

