Atlanta | Coco Olakunle / FX

Was läuft heute? | Adak: Alaskas Schatzinsel, Atlanta, A Bigger Splash

Raus aus Atlanta

Einen millionenschweren Piratenschatz wird in „Adak: Alaskas Schatzinsel“ gesucht. In der dritten Staffel von „Atlanta“ geht’s auf große Europa-Tournee und in „A Bigger Splash“ stürzen sich Tilda Swinton, Dakota Johnson und Ralph Fiennes mitten hinein ins Gefühlschaos.