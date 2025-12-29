Play
Foto: Netflix
Bild: Adolescence | Netflix

Was läuft heute? | Adolescence

Wenn das Erwachsenwerden eskaliert

In der vielfach ausgezeichneten Serie „Adolescence“ wird einem 13-Jährigen Mord vorgeworfen. Seine Eltern wollen nicht glauben, dass er schuldig ist. Doch die Beweise werden immer erdrückender.

Adolescence

Die britische Miniserie „Adolescence“ ist im März 2025 erschienen und hat große Wellen geschlagen. Sie war wochenlang in mehreren Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts, wurde in den Kritiken gefeiert und hat sechs Emmys gewonnen.

In der Serie geht es um den 13-jährigen Jamie, dem vorgeworfen wird, eine Mitschülerin umgebracht zu haben. Seine Eltern wollen natürlich nicht glauben, dass er es war. Doch die Beweislast ist erdrückend. Jamie besteht trotzdem auf seine Unschuld. Die Zuschauenden werden in der Serie im Ungewissen gelassen.

One Shot

Das große Alleinstellungsmerkmal der Serie ist die Nutzung der One-Shot-Technik: Alle vier Folgen der Serie wurden jeweils nur in einer Einstellung, also ohne Schnitte gedreht. Eine große Herausforderung, denn sobald ein Fehler bei der Aufnahme passiert, muss ganz von vorne angefangen werden. Durch die stilistische Entscheidung fühlt man sich als zuschauende Person allerdings so, als wäre man direkt dabei. Jeder Szenenwechsel passiert in Echtzeit.

„Adolescence“ könnt ihr auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

