Was läuft heute? | After Life, Das Boot, Deutscher Filmpreis

After Life 2

Ricky Gervais kehrt mit gewohnt bissigem und schwarzem Humor zurück. Dieses Mal wieder als Tony Johnson, der in der ersten Staffel um seine verstorbene Frau trauert. Was sich damals schon andeutete, wird nun auch in der zweiten Staffel aufgegriffen: Tony will nach vorne schauen, weiter leben und für andere da sein. Das bedeutet aber gleichzeitig eben nicht, dass die Trauer plötzlich verschwunden ist. Sie begleitet ihn auch weiterhin durch Staffel 2. After Life ist jetzt zu sehen auf Netflix.

Das Boot

Im Free-TV läuft gerade erst die erste Staffel von „Das Boot“ – ja, Staffel, bei dem Remake handelt es sich um eine Serie, nicht um einen Film wie beim Original –, da legt Sky schon mit der zweiten Staffel nach. Gewohnt in kühlen Farben und nassen Kostümen legt man nun noch einmal deutlich mehr Wert auf vielschichtige Charaktere und vor allem auch etwas mehr Story. 16 Episoden hat die zweite Staffel, heute geht’s los.

Deutscher Filmpreis

Zum 70. Mal wird der Deutsche Filmpreis in diesem Jahr vergeben. Dieses Mal allerdings ohne große Show und vor allem auch ohne Publikum. 16 Kategorien gibt es, nominiert sind unter anderem „Systemsprenger“, „Berlin Alexanderplatz“ und „Lindenberg“. Die Gewinnerinnen und Gewinner müssen aber vorerst darauf verzichten, die begehrte „Lola“ entgegen zu nehmen, auch die bleiben nämlich zuhause. Wir können die Verleihung also alle gemeinsam ab 22.15 in der ARD schauen.

Was läuft heute?

