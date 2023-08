Was läuft heute? | Ahsoka, Infiltration, Manhattan Queen

Ahsoka

Die neue „Star Wars“-Serie „Ahsoka“ begleitet die legendäre Jedi-Meisterin in ein neues Abenteuer. Nach dem Sturz des Imperiums häufen sich Gerüchte über die Rückkehr des gefährlichen Imperialen Admiral Thrawn. Die neue Serie setzt nicht nur die Story aus der Animtionsserie „Rebels“ fort, sondern hat mit Natasha Liu Bordizzo als Sabine und Mary Elizabeth Winstead als Hera zwei Figuren aus „Rebels“ das erste Mal in Realfilm-Form zu bieten. „Ahsoka“ startet heute mit den ersten beiden Folgen bei Disney+.

Infiltration

In der ersten Staffel der Sci-Fi-Serie „Infiltration“ wurden die Folgen eine Alieninvasion aus fünf unterschiedlichen Perspektiven erzählt. In den neuen Episoden kehren die Aliens zurück und beginnen einen offenen Krieg mit der Menschheit. Schon im Trailer gab es wieder einiges an brachialer Action zu sehen. Die zweite Staffel „Infiltration“ gibt es ab heute auf Apple TV+.

Manhattan Queen

Jennifer Lopez spielt in dem Film „Manhattan Queen“ die Supermarkt-Angestellte Maya. Ohne wirklichen Abschluss und mit über 40 bekommt sie in ihrem Job nicht die Anerkennung, die sie sich wünscht. Der Sohn ihrer besten Freundin Joan hat eine Idee, wie Maya doch an den Job gelangen kann, den sie sich erträumt: Er poliert ihren Lebenslauf ordentlich auf, woraufhin Maya eine Stelle als Marketingberaterin angeboten bekommt. Jetzt muss sie alles geben, damit nicht auffällt, dass in ihrem Lebenslauf einiges nicht stimmt. Den Film „Manhatten Queen“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.