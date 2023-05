Was läuft heute? | AIR – Der große Wurf, Martina Voss-Tecklenburg: Mehr als nur Fußball, La Brea

AIR — Der große Wurf

Der Film „AIR — Der große Wurf“ thematisiert die Zusammenarbeit zwischen dem Basketball-Superstar Michael Jordan und der Sportmarke Nike. Damals war Michael Jordan allerdings noch kein Superstar, sondern ein Newcomer. Doch in den 80er-Jahren hat der Nike-Manager Sonny Vaccaro schon das Potenzial in Jordan gesehen. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und das junge Talent dazu gebracht, einen Deal mit Nike zu unterschreiben und zusammen einen Schuh auf den Markt zu bringen. Durch diesen brillanten Marketing-Schachzug wurde Nike zu Amerikas beliebtester Sportmarke. „AIR — Der große Wurf“, mit Matt Damon, Ben Affleck und Viola Davis, gibt es jetzt auf Prime Video.

Martina Voss-Tecklenburg: Mehr als nur Fußball

Martina Voss-Tecklenburg kennen die meisten wohl als Trainerin der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft. Doch bei ihr geht es um „Mehr als nur Fußball“, wie der Name der Doku schon zeigt. Sie setzt sich auch für gesellschaftliche Themen wie Diversität und Gleichberechtigung ein. Außerdem spricht Voss-Tecklenburg über ihre privaten Schicksalsschläge. „Martina Voss-Tecklenburg: Mehr als nur Fußball“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

La Brea — Staffel 2

In der Serie „La Brea“ tut sich plötzlich ein gigantisches Erdloch mitten in Los Angeles auf und reißt die Familie Harris auseinander. Während ein Teil der Familie in eine prähistorische Welt befördert wird, bleibt der andere Teil zurück in der Stadt. In der zweiten Staffel versuchen sie gemeinsam, das mysteriöse Phänomen zu verstehen, doch es wird schnell klar, dass die Lage noch schlimmer ist als gedacht. Um die Entstehung weiterer Erdlöcher zu verhindern, reist die Familie Harris erneut ins Jahr 10 000 vor Christus. Doch diesmal gibt es kein Zurück. Die komplette zweite Staffel „La Brea“ könnt ihr jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

