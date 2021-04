Was läuft heute? | Alive and Kicking, Arbeit auf Abruf, Heiter bis wolkig

Alive and Kicking

Statt in der Jugendpsychiatrie auf Menorca zu versauern, beschließen vier Jugendliche auszubrechen und einen Roadtrip durch Europa zu machen. Da sie dabei auch ihre Medikamente absetzen, verschwinden für sie dabei auch die Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit. „Alive and Kicking“ ist die neue Serie vom spanischen Regisseur Albert Espinosa, dem Macher der Serie „Club der roten Bänder“. Sehen könnt ihr den einfühlsamen Roadtrip jetzt bei FOX, dienstags um 21 Uhr und online bei Sky Ticket.

Arbeit auf Abruf

Ein Klick in der App und das Taxi oder das Essen kommen bequem vorgefahren. Was man bei den Vorzügen der digitalen Welt gern vergisst: am anderen Ende arbeiten immer noch Menschen. Für die sind Klick-Work und Gig-Economy Segen und Fluch zugleich. Die Doku „Arbeit auf Abruf“ gibt einen Einblick in die Welt hinter den Apps und in die Gefahren, aber auch die Chancen der digitalen Arbeitswelt. Sehen könnt ihr die Doku jetzt in der Arte-Mediathek.

Heiter bis wolkig

Aufreißer und Pick-up-Artists gehören nicht unbedingt zu den Leuten, die man auf Partys und in Clubs treffen möchte. Tim und Can schaffen aber ein neues Low und geben vor, sterbenskrank zu sein, um Frauen zu beeindrucken. Das muss natürlich schief gehen und durch eine Kette von unglücklichen Umständen müssen die vermeintlichen „Frauenhelden“ die Rolle weiterspielen, was zu den absurdesten Momenten führt. Die Komödie „Heiter bis wolkig“ seht ihr bei Amazon Prime Video.

Was läuft heute?

