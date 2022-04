Was läuft heute? | All The Old Knives, Bohemian Rhapsody, Metal Lords

All the old Knives

Ex-CIA-Agent Henry (Chris Pine) soll nach zehn Jahren nun erneut die Hintergründe einer Flugzeugentführung aufklären. Im Laufe der Ermittlungen wird klar, dass auch Agenten aus den eigenen Reihen beteiligt waren. Um endgültig Klarheit zu bekommen, trifft er sich mit seiner Kollegin und damaligen Affäre Celia (Thandiewe Newton) zu einem Dinner mit Folgen. Der Action-Thriller „All the old Knives“ ist ab heute auf Prime Video verfügbar.

Bohemian Rhapsody

In diesem Bio-Pic brilliert Rami Malek als der exzentrische Künstler Freddie Mercury. Mercury hat mit seiner Band „Queen“ Musikgeschichte geschrieben. Der Film beleuchtet seinen Weg in die Band, gibt Einblicke in Spannungen untereinander und zeigt den Star bis zu seiner Diagnose mit HIV. Wer die Hits von Queen und Maleks Oscar-prämierte Leistung nicht verpassen will, kann „Bohemian Rhapsody“ jetzt auf Disney Plus sehen.

Metal Lords

Die beiden Teenager Hunter und Kevin lieben Heavy Metal. Doch um am “Battle of the Bands” Wettbewerb teilnehmen zu können, benötigen sie noch einen Bassisten. Leider kommt dafür lediglich Kevins Cello spielende Freundin Emily in Frage. Das sorgt für viel Krach zwischen den Teenagern. Ihr wollt wissen, ob die drei es schaffen sich als Metal Band zu profilieren? Dann könnt ihr „Metal Lords“ ab heute auf Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.