Was läuft heute? | All You Need, The Gilded Age, Selling Sunset

All You Need

Queere Serien im deutschen Fernsehen – das ist, zumindest im Mainstream, immer noch die Ausnahme. Doch mit „All You Need“ hat Das Erste im letzten Jahr eine Serie präsentiert, in der sich alles um das Leben schwuler Protagonisten dreht. Auch in der zweiten Staffel stehen Vince und seine Clique im Mittelpunkt der Handlung. Doch im Freundeskreis kriselt es: Vince hat durch einen One-Night-Stand nicht nur seine Beziehung, sondern auch seinen besten Freund verloren. Während er versucht, alles wieder geradezubiegen, mischt ein neuer WG-Mitbewohner den Alltag der Freundesgruppe auf. Die zweite Staffel von „All You Need“ ist jetzt in der ARD-Mediathek.

The Gilded Age

USA, 1882: Nach dem Tod von Marians Vater zieht die junge Frau aus dem ländlichen Pennsylvania zu ihren Tanten nach New York. Doch da wird sie schnell mit in einen riesigen Nachbarschaftsstreit reingezogen. Es ist ein Streit zwischen dem „alten“ und dem „neuen“ New York, zwischen Marians traditionsorientierten Verwandten und dem Eisenbahnmagnat George Russell. Die Serie „The Gilded Age“ könnt ihr mit eurem Sky Ticket streamen.

Selling Sunset

„Selling Sunset“ ist zurück! Die Reality-Show um Luxusmaklerinnen in L.A. geht in die fünfte Staffel. Mit dabei ist neben dem bisherigen Cast auch eine neue Maklerin. Außerdem steht das Drama um die Beziehung von Maklerin Chrishell Stause und ihrem Boss Jason Oppenheim im Mittelpunkt. Staffel 5 von „Selling Sunset“ gibt’s auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.