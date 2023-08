Was läuft heute? | Allein im All, Das Mädchen und die Nacht, Mission Impossible: Fallout

Allein im All – Die einsame Reise zum Mars

In „Allein im All“ wird die kommende Mars-Expedition vorbereitet. Die Doku zeigt, was drei Jahre allein im Weltraum mit den Raumfahrerinnen und Raumfahrern machen können, und wie die Wissenschaft gegen diese Einsamkeit ankämpfen will. So untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem, wie Virtual Reality bei der Kommunikation zwischen Erdbewohnern und den Menschen, die sich auf den Weg zum roten Planeten machen, helfen könnte. Die Dokumentation „Allein im All – Die einsame Reise zum Mars“ gibt es in der ARD-Mediathek.

Das Mädchen und die Nacht

Die beiden Freunde Thomas und Max werden nach über 25 Jahren zu ihrem Klassentreffen an die Côte d‘Azur eingeladen. Doch Thomas, der mittlerweile Autor ist, hat Angst, dass die Vergangenheit ihm und Max’ politischer Karriere schaden könnte. Denn vor 25 Jahren verschwand Thomas’ damalige Freundin Vinca spurlos. Die Serie springt immer wieder zwischen der Gegenwart und der Schulzeit von Thomas und Max hin und her. Die gesamte Serie „Das Mädchen und die Nacht“ gibt es jetzt online first in der ZDF-Mediathek.

Mission Impossible: Fallout

Im sechsten Teil der Agentenfilm-Reihe von und mit Tom Cruise müssen Ethan Hunt und sein Team drei gestohlene Plutonium-Kerne wiederbeschaffen. Diese wurden von einer terroristischen Spionage-Organisation gestohlen. Als wäre das nicht schon schwer genug, muss Ethan mit dem CIA-Agenten Walker zusammenarbeiten, der aber seine ganz eigene Agenda zu verfolgen scheint. Neben den bekannten Gesichtern wie Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson und Ving Rhames ist auch Henry Cavill als August Walker mit dabei. „Mission Impossible: Fallout“ gibt es bei Netflix.

