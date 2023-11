Was läuft heute? | Alles Licht, das wir nicht sehen, Ich bin! Margot Friedländer, The Lovers

Alles Licht, das wir nicht sehen

Die Miniserie „Alles Licht, das wir nicht sehen“ spielt im Zweiten Weltkrieg. Die blinde Marie-Laure flieht zusammen mit ihrem Vater Daniel aus dem von Deutschen besetzten Paris. Sie finden Zuflucht bei Maries Onkel. Zusammen mit ihm betreibt sie einen Radiosender, um den französischen Widerstand zu unterstützen. Am anderen Ende hört der deutsche Werner ihre Botschaften ab. Eigentlich für die Nazis, doch insgeheim ist Werner auf Maries Seite. „Alles Licht, das wir nicht sehen“ gibt’s ab heute bei Netflix.

Ich bin! Margot Friedländer

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erzählt in dem Dokudrama „Ich bin! Margot Friedländer“ ihre bewegende Geschichte. Neben Interviews mit der 101-Jährigen werden Teile ihrer Geschichte auch nachgespielt. Ihr könnt „Ich bin! Margot Friedländer“ jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

The Lovers — Staffel 1

In der britischen Serie „The Lovers“ verlieben sich zwei gegensätzliche Personen ineinander. Janet ist eine einfache Supermarktangestellte und Seamus ist ein bekannter TV-Moderator. Doch ihre Gegensätze sind nicht das Einzige, was ihrer Liebe im Weg steht. Seamus ist eigentlich in einer glücklichen Beziehung. Trotzdem fühlt er sich unglaublich zu Janet hingezogen. Wird er seine Beziehung und sein perfektes Leben für Janet aufgeben? Das könnt ihr in der ersten Staffel „The Lovers“ herausfinden, die gibt’s jetzt bei WOW.

Was läuft heute?

