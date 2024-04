Was läuft heute? | Almania, Land of Bad, Jagdsaison

Almania

In der zweiten Staffel „Almania“ schlüpft Comedian und YouTuber Phil Laudes wieder in die Rolle von Lehrer Frank Stimpel, der mehr Alman nicht sein könnte. Er schätzt nicht nur Pünktlichkeit, der Fahrradhelm und das Hemd dürfen auch nie fehlen. In der zweiten Staffel versucht er jetzt, seine Schüler und Schülerinnen durch die Mittlere Reife zu bringen. Die neuen Folgen „Almania“ findet ihr in der ARD Mediathek.

Land of Bad

In dem Actionfilm „Land of Bad“ sieht sich Offizier Kinney (Liam Hemsworth) auf einmal allein im Urwald der Philippinen. Nach einer gescheiterten Rettungsmission ist er dort auf den Drohnenpiloten Reaper (Russell Crowe) angewiesen, der fortan seine Augen und Ohren ist. Den Survival-Thriller „Land of Bad“ könnt ihr auf Prime Video schauen.

Jagdsaison

Die drei Frauen Eva, Marlene und Bella machen zusammen ein Wellness-Wochenende. Marlene versucht dort, ihre Affäre Peter endlich ins Bett zu bekommen. Eva findet das jedoch nicht so toll und versucht, die neue Freundschaft zwischen Bella, der neuen Freundin ihres Ex-Mannes, und Marlene, Evas beste Freundin, zu sabotieren. Die Komödie „Jagdsaison“ könnt ihr ab heute auf Netflix streamen.

Was läuft heute?

