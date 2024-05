Bild: Als du mich sahst | Foto: Amazon Prime Video

Was läuft heute? | Als du mich sahst, Ein ganzer Kerl, ABBA – Die ganze Geschichte

Liebe wider Willen

In dem Prime Video-Original „Als du mich sahst“ verliebt sich eine 40-jährige Mutter in einen deutlich jüngeren Pop-Star, in der Netflix-Miniserie „Ein ganzer Kerl“ geht es um einen Immobilien-Mogul, der vor dem Aus steht und in der ARD-Doku „ABBA — Die ganze Geschichte“ geht es um die Band und ihre Erfolgsgeschichte.