Was läuft heute? | Am Puls mit Sarah Tacke: Arbeitslos – Kein Bock oder keine Chance?, Acapulco, Down the Rabbit Hole

Arbeitslos — Kein Bock oder keine Chance?

Die Moderatorin Sarah Tacke spricht in der Doku „Arbeitslos — Kein Bock oder keine Chance?“ mit arbeitslosen Menschen. Dabei will sie herausfinden, ob sie wirklich zu faul sind zu arbeiten oder ob es auch andere Gründe für ihre Arbeitslosigkeit gibt. Außerdem spricht Sarah Tacke mit Politikerinnen und Politikern, Fachkräften im Jobcenter und wagt einen Blick nach Polen — einem Land in dem Geflüchtete viel schneller in den Arbeitsmarkt kommen. „Arbeitslos — Kein Bock oder keine Chance?“ gibt es in der ZDF-Mediathek.

Acapulco — Staffel 3

In der Serie „Acapulco“ geht es um den Poolboy Máximo Gallardo. Eigentlich war seine Stelle als Poolboy in einem beliebten Resort sein Traumjob. Doch mittlerweile ist Máximo ein bisschen desillusioniert von seinem Job. In seinem Resort stehen in der dritten Staffel ein paar Umstrukturierungen an. Sein Leben als Gigolo lässt er sich von seinem stressigen Job trotzdem nicht nehmen. Die dritte Staffel „Acapulco“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ streamen.

Down the Rabbit Hole

In dem mexikanischen Film „Down the Rabbit Hole“ geht es um den 10-jährigen Tochtli. Er wächst quasi in einem goldenen Käfig auf. Sein Vater Yolcaut ist ein berüchtigter Drogenbaron. Deshalb versucht er seinen Sohn komplett von der Außenwelt abzuschotten und ihm trotzdem jeden Wunsch zu erfüllen. Ihr könnt „Down the Rabbit Hole“ jetzt bei Netflix schauen.

