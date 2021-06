Was läuft heute? | America – Der Film, Der Knastcoach, Shooter

America – Der Film

1776 unterschrieben die Gründungsväter die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Weichen wurden auf Großmacht gestellt. Logisch, dass Hollywood dazu irgendwann einen epischen Streifen produziert. Aber „America – Der Film“ ist es nicht. Denn Channing Tatum, Killer Mike und Co nehmen die Geschichte in dem Comic-Action-Film eher auf die Schippe. Die historischen Fakten werden überstrapaziert und an jeder Ecke wartet ein Gag über die USA, Kritik am strukturellen Rassismus oder der Rolle als Weltpolizei. Lerneffekt hin oder her: „America – Der Film“ ist sehr unterhaltsam und ab heute auf Netflix abrufbar.

Der Knastcoach

Will Ferrell mimt den Hedgefonds-Manager James King. Und der hat ein Problem: Er muss hinter Gitter. Aber natürlich hat der spießige Finanzhai große Angst vor den harten Kerlen, die dort auf ihn warten. Kurzerhand greift er sich seinen Autowäscher Darnell Lewis, von dem er denkt, dass der bereits im Knast war, und stellt ihn als Coach an. Das Ziel: Darnell soll ihn hart genug für den Knast machen. Gar nicht so einfach. Denn Darnell ist absolut kein Gangster. „Der Knastcoach“ könnt ihr jetzt auf Amazon Prime Video schauen.

Shooter (Staffel 3)

Kein geringerer als Mark Wahlberg spielte den Ex-Marine Bob Lee Swagger in der erfolgreichen Action-Verfilmung von „Shooter“. Anschließend entstand die Serie mit Ryan Phillipe in der Hauptrolle. Mittlerweile hat Swagger zwei brandgefährliche Staffeln überstanden, doch nun steht ihm sein alter Weggefährte und Erzfeind gegenüber und bedroht seine Familie. Joyn hat die dritte Staffel der Actionserie im Angebot und ihr dürft beruhigt sein: Es gibt definitiv die ein oder andere Explosion.

Was läuft heute?

