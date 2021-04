Was läuft heute? | American Beauty, Zana, A Teacher

American Beauty

Die Burnhams leben das absolute Klischee des amerikanischen Vorstadthaushalts. Doch nicht mehr lange, denn Regisseur Sam Mendes schickt seine Protagonisten nacheinander in den Ausnahmezustand. Mutter Carolyn fängt eine Affäre mit einem erfolgreichen Makler an. Tochter Jane verliebt sich in den kiffenden Nachbarssohn und Vater Lester schießt den Vogel komplett ab. Kündigt seinen Job, datet die beste Freundin seiner Tochter und erpresst seinen alten Chef. Ganz schönes Durcheinander also bei den Burnhams – und dann fällt auch noch ein Schuss. Das makaber-komische Familiendrama „American Beauty“ sahnte fünf Oscars ab. Zurecht. Deswegen empfehlen wir: Schaut es euch auf Amazon Prime Video an.

Zana

Lume lebt mit ihrem Mann im Kosovo. Nicht nur ihre Mutter setzt die junge Frau unter Druck, denn es soll endlich ein Kind her. Glücklicherweise gibt es Hilfe von oben, denn Lume sucht erst eine Hexe und dann einen TV-Wunderheiler auf – und wird tatsächlich schwanger. Doch besser geht es ihr deswegen nicht. Im Gegenteil, die junge Frau kämpf hart mit der wachsenden traumatischen Belastungsstörung, die der Krieg bei ihr hinterlassen hat. Einzig die psychologische Hilfe, die sie bräuchte, ist nicht in Sicht. Im Rahmen des „goEast – Festivals des mittel- und osteuropäischen Films“ präsentiert 3sat den Film. Heute Nacht um 23:30 und danach in der Mediathek.

A Teacher

Claire und Eric fahren raus auf’s Land. Eine ganzes romantisches Wochenende nur zu zweit. Doch das Liebesglück hat einen großen Haken: Claire ist Erics Lehrerin und gleichzeitig mit einem anderen Mann verheiratet. Zurück im Schulalltag gilt es, dass ihr Liebesabenteuer nicht an die Öffentlichkeit kommt, denn dann wäre Claire nicht nur ihren Job los. Aber einfach so dichthalten, ist gar nicht so einfach – denn Eric und Claire haben echte Gefühle füreinander. Ein Setting, das ein wenig an Romeo und Julia erinnert. Disney+ zeigt Staffel 1 der Serie.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.