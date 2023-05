Was läuft heute? | American Born Chinese, Hammerharte Jungs, James May: Oh Cook!

American Born Chinese

Jin Wang findet als einziger amerikanisch-chinesischer Junge keinen Anschluss in seiner neuen Schule. Bis Wei-Chen auftaucht, ein neuer Austauschschüler. Der ist aber zufällig auch der Sohn einer chinesischen mythologischen Gottheit und schneller als gedacht steckt Jin Wang mitten in einem weltenverändernden Kampf der Gottheiten. Mit dabei ist unter anderem Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh. Ihr findet die Action-Comedy-Serie „American Born Chinese“ jetzt auf Disney+.

Hammerharte Jungs

Charly und Paula sind schon seit Ewigkeiten beste Freunde. Doch bei ihnen macht sich die Pubertät langsam bemerkbar und das verändert auch ihre Freundschaft. Noch verrückter wird es, als sowohl Charlys Penis als auch die Vulva von Paula anfangen zu reden und ihre Bedürfnisse mitteilen. Das Spin-off „Hammerharte Jungs“, natürlich wieder mit Axel Stein, könnt ihr auf Netflix anschauen.

James May: Oh Cook!

James May hantiert in seinen Shows eigentlich lieber mit Autos rum. Doch für „James May: Oh Cook!“ wagt er sich in die Küche und versucht sich an den verschiedensten Gerichten aus aller Welt. Genau da macht er auch in der zweiten Staffel weiter und zeigt sein Können am Herd. Ihr könnt alle neuen Folgen auf Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.