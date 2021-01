Was läuft heute? | American Gods, Burden of Truth, Crack: Kokain, Korruption und Konspiration

American Gods – Staffel 3

Der Gott Shadow Moon hat ein für alle mal genug von all der Verantwortung und versucht im beschaulichen Städchen Lakeside, ein normales Leben zu führen. Daraus wird natürlich nix und so muss Shadow Moon einmal mehr für Ordnung sorgen. Die dritte Staffel „American Gods“ könnt ihr ab sofort auf Amazon Prime Video sehen.

Burden of Truth – Staffel 3

Die kanadische Anwaltsserie „Burden of Truth“ geht in die dritte Staffel. Joanna Chang und Billy Crawford haben mittlerweile ihre eigene Kanzlei gegründet. Dieses Mal muss Joanna nicht nur eine ihrer besten Freundinnen vor Gericht vertreten, auch die Beziehung zwischen Billy und ihr wird auf die Probe gestellt. Die dritte Staffel der Serie läuft ab heute auf Universal TV. Das könnt ihr ganz entspannt über Sky abrufen.

Crack: Kokain, Korruption, Konspiration

In den frühen Achtzigern überschwemmte die neue Droge Crack Amerika. Jahrelang fanden tonnenweise Drogen ihren Weg in die US-Städte und hinterließen vorallem in den schwarzen Communities eine Spur der Verwüstung. Die Doku „Crack: Kokain, Korruption, Konspiration“ zeigt aber auch, wie verstrickt die amerikanische Polizei in den Drogenhandel war. Sehen könnt ihr die Doku ab heute auf Netflix!

