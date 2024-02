Was läuft heute? | Amerikanische Fiktion, We Live Here: The Midwest, As We Speak – Rap-Musik vor Gericht

Amerikanische Fiktion

Monk hat die Nase voll vom Literaturbetrieb. Er ist zwar erfolgreich als Hochschulprofessor, als Romanautor aber gar nicht. Bis er ein eigentlich nicht ernst gemeintes Werk unter einem Pseudonym verfasst und damit alle Vorurteile erfüllt, die die Buchbranche über Schwarze Autoren und Autorinnen hat. Die Komödie ist für einen Oscar in der Kategorie „Bester Film“ nominiert. „Amerikanische Fiktion“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

We Live Here: The Midwest



Im Dokumentarfilm „We Live Here: The Midwest“ erzählen LGBTQI+-Familien von ihrem Leben im ländlichen Mittleren Westen der USA. Dort gibt es diskriminierende Gesetze und wachsende gesellschaftliche Feindseligkeit ihnen gegenüber. Wie sie für sich und ihre Communitys einstehen und für eine diverse Gesellschaft kämpfen, könnt ihr in der Doku sehen. „We Live Here: The Midwest“ gibt es ab heute bei Disney+.

As We Speak — Rap-Musik vor Gericht

Seit den 1990er-Jahren wurden in den USA in mehr als 700 Strafprozessen Rap-Texte als Beweismittel gegen Angeklagte verwendet. Diese Doku fragt, ob das ein gesetzlich legitimer Vorgang sein kann. Und deckt dabei tief verwurzelte rassistische Strukturen im Justizsystem auf. „As We Speak — Rap-Musik vor Gericht“ gibt es ab heute bei Paramount+.

