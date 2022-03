Was läuft heute? | Ammonite, Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten, Biffy Clyro: Cultural Sons of Scotland

Ammonite

Im Drama „Ammonite“ übernimmt Kate Winslet die Rolle der Paläontologin Mary Anning. Die hat sich Anfang des 19. Jahrhunderts von dem männerdominierten London an die englische Küste zurückgezogen und sucht hier nach seltenen Fossilien. Eines Tages bietet ihr ein Kunde Geld dafür, dass Mary seine Frau Charlotte mit auf ihre Streifzüge nimmt, um sie von ihrer Melancholie zu heilen. Nach anfänglichem Widerstreben nähern sich die beiden Frauen an. Das Historien-Drama „Ammonite“ läuft jetzt bei Sky Ticket.

Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten

Von schlimmen Mitbewohnern hat jeder schon mal gehört oder diese sogar selbst erlebt. Aber was Netflix für seine neue Dokureihe ausgegraben hat, schlägt dem Fass den Boden aus: Da leben im Zimmer nebenan Messis, Betrüger und sogar Mörder. Wenn ihr selbst mal einen Blick hineinwerfen wollt, dann findet ihr „Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten“ jetzt bei Netflix.

Biffy Clyro: Cultural Sons of Scotland

Die Rockband Biffy Clyro musste wie so viele aufgrund der Pandemie ihre Tour absagen und war statt durch die Welt zu jetten auf einmal in ihrer schottischen Heimat gefangen. Die Musiker haben aus der Not aber eine Tugend gemacht, sich einen Bauernhof geschnappt und kurzerhand ein neues Album aufgenommen. Und dabei finden sie auch wieder zurück zu ihren schottischen Wurzeln. Den ganzen Weg vom Lockdown bis zum ersten Konzert in Schottland nach über zwei Jahren seht ihr in der Musik-Doku „Biffy Clyro: Cultural Sons of Scotland“ auf Amazon Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.