Was läuft heute? | An einem schönen Morgen, Darkland: The Return, Nightlife

An einem schönen Morgen

Sandra (Léa Seydoux) ist alleinerziehende Mutter und kümmert sich gleichzeitig um ihren kranken Vater. Dann trifft sie überraschenderweise ihren Bekannten Clément wieder. Hals über Kopf stürzt sie sich mit ihm in eine Affäre und das, obwohl er verheiratet ist. Das Drama „An einem schönen Morgen“ von Regisseurin Mia Hansen-Løve findet ihr ab heute bei Mubi.

Darkland: The Return

Zaid sitzt seit sieben Jahren im Gefängnis und versucht, sich von allem Ärger fernzuhalten. Er will nur endlich Kontakt zu seinem Sohn, den er kaum kennt. Plötzlich steht eine Polizistin vor seiner Zelle und macht ihm ein Angebot: Wenn Zaid sich unbemerkt in den Kreis eines Gangsterbosses einschleust, darf er aus dem Gefängnis raus. Aber die Kopenhagener Unterwelt ist ein gefährliches Pflaster und bald ist nicht nur Zaids Leben in Gefahr. „Darkland: The Return“ könnt ihr jetzt auf WOW streamen.

Nightlife

Milo (Elyas M’Barek) liebt sein Leben als Berliner Barkeeper. Eines Nachts trifft er Sunny (Palina Rojinski) und will unbedingt ein Date mit ihr. Doch das wird dank seines Kumpels Renzo (Frederick Lau) und einem Gangsterboss mehr als chaotisch. Auf Prime Video findet ihr ab heute die Romcom „Nightlife“.

Was läuft heute?

