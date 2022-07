Was läuft heute? | An Impossible Project, Virgin River, Dear Evan Hansen

An impossible Project

Im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und virtueller Realität verlieren analoge Techniken immer mehr ihren Reiz. Die Doku begleitet einen Mann, der die Schönheit und das Besondere an vermeintlich veralteter Technik bewahren will. Und tatsächlich tut er dies mit Erfolg: Er kauft das letzte Polaroid-Werk und verhilft analoger Technik zu einem kleinen Comeback. Wer sich von der Schönheit analoger Technik überzeugen möchte, kann die Dokumentation „An Impossible Project“ jetzt bei Prime Video sehen.

Virgin River – Staffel 4

Spannung. Liebe. Drama. Die Serie um die Krankenschwester Mel, die nach einem Schicksalsschlag in die Kleinstadt Virgin River zieht, geht weiter! Mel ist in der neuen Staffel schwanger, weiß aber nicht genau, wer der Vater ist. Es könnte Jack sein, ihre neue Liebe, die sie in Virgin River gefunden hat; oder auch ihr verstorbener Ehemann. Und auch sonst bleibt es in der Kleinstadt aufregend: Ein neuer Arzt wird Teil der Gemeinde. Die neuen Folgen Virgin River Staffel sind jetzt bei Netflix verfügbar.

Dear Evan Hansen

Evan ist Teenager und geht zur Highschool. Er hat keine sozialen Kontakte, da er unter einer Angststörung leidet. Sein Therapeut empfiehlt ihm, Briefe an sich selbst zu schreiben. Einer der Briefe kommt in die Hände des Einzelgängers Connor. Doch dann nimmt sich Connor das Leben. Seine Eltern finden den Brief und glauben, es sei ein Abschiedsbrief von Connor an Evan. Dieser wiederum erfährt plötzlich so viel Aufmerksamkeit, dass er sich nicht traut, die Wahrheit über den tatsächlichen Absender des Briefes zu sagen. Der Film beruht auf dem gleichnamigen erfolgreichen Musical und ist jetzt bei Wow verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.