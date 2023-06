Was läuft heute? | And just like that …, Schlafende Hunde, Aeon Flux

And just like that …

Carrie, Miranda und Charlotte stehen auch in der zweiten Staffel von „And just like that …“ wieder im Mittelpunkt. In dem Spin-Off von „Sex and the City“ sehen wir, was aus den Frauen aus der Kultserie 20 Jahre später geworden ist. In der zweiten Staffel sind auch ein paar alte Gesichter wie Carries Ex-Verlobter Aidan und Kim Cattrall als Samantha wieder dabei. Die neuen Folgen „And just like that …“ könnt ihr ab heute wöchentlich bei WOW streamen.

Schlafende Hunde

In der deutschen Serie „Schlafende Hunde“ decken eine aufstrebende Staatsanwältin und ein Ex-Polizist unabhängig voneinander eine große Verschwörung auf. Eigentlich geht es am Anfang nur um einen Mordfall. Doch schon bald merken die beiden, dass noch viel mehr dahintersteckt. Selbst die Polizei und die höchsten Ebenen der Justiz scheinen in die Verschwörung verwickelt zu sein. Die neue Serie „Schlafende Hunde“ gibt’s jetzt bei Netflix zu sehen.

Aeon Flux

Charlize Theron spielt in dem Film „Aeon Flux“ die Protagonistin, nach der der Film benannt ist. Der Science-Fiction-Thriller spielt im Jahr 2415 in dem autoritären Stadtstaat Bregna. Nachdem die Regierung Aeons Schwester tötet, schwört sie Rache zu nehmen und die autoritäre Regierung zu stürzen. Den Film „Aeon Flux“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ sehen.

Was läuft heute?

