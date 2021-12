Was läuft heute? | And Just Like That, Trust, Die Kölner Silvesternacht

And Just Like That

Fast 20 Jahre nach dem Ende von „Sex and the City“ geht es für die Freundinnengruppe aus New York in neue Abenteuer. Carrie, Miranda und Charlotte sind mittlerweile in ihren Fünfzigern angekommen. Mit dem neuem Lebensabschnitt kommen auch neue Hürden auf die Freundinnen zu, die sie gemeinsam meistern wollen. Samantha ist in der Fortsetzung nicht mehr Teil der Gruppe. „And Just Like That“ ist jetzt mit dem Sky Ticket abrufbar.

Trust

Als in den 70er Jahren der Enkel des milliardenschweren Unternehmers John Paul Getty von der Mafia entführt wird, halten alle sein Verschwinden für einen Scherz. Denn der entführte John Paul Getty Getty III. braucht Geld. Deshalb weigert sich sein Großvater das Lösegeld zu bezahlen und auch die Polizei will zunächst nicht ermitteln. Nur die Mutter des Entführten versucht zu helfen, obwohl sie selbst kein Geld hat, um die Lösegeldsumme zu bezahlen. Die Serie „Trust“ basiert auf einer wahren Geschichte und kann jetzt auf Disney+ gestreamt werden.

Die Kölner Silvesternacht

In der Silvesternacht 2015 wurden mehr als 500 Frauen am Kölner Dom Opfer sexueller Gewalt. Diese grausame Nacht beendete das Jahr der sogenannten „Flüchtlingskrise“. Da die Täter vor allem Männer mit nordafrikanischem oder arabischem Hintergrund waren, dominierte in der Berichterstattung ein rassistisches Narrativ. Wie konnte es zu diesen Taten kommen? Was ist genau passiert und welche Auswirkungen hatte die Nacht auf die deutsche Politik und Gesellschaft? Diese Fragen versucht die dreiteilige Dokumentationsreihe „Die Kölner Silvesternacht“ zu beantworten. Die Doku gibt es jetzt auf RTL+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.