Was läuft heute? | Andor, Verbrechen von nebenan, The Real Bling Ring: Hollywood Heist

Andor

Es gibt Nachschub aus einer weit, weit entfernten Galaxie: Mit „Andor“ startet die bisher episodenreichste Serie aus dem Star-Wars-Universum. Die Handlung setzt nach „Die Rache der Sith“ ein und folgt Cassian Andor, bekannt aus „Rogue One“, der die Grundsteine für die Rebellion legt. Zum Start gibt’s heute die ersten drei Folgen von „Andor“ und dann wöchentlich eine neue Episode bei Disney+.

Verbrechen von nebenan

Die spannendsten Verbrechen passieren manchmal direkt nebenan. In seinem Podcast „Verbrechen von nebenan“ schaut sich Philipp Fleiter genau diese Fälle an und macht damit einen der erfolgreichsten True-Crime-Podcast in Deutschland. Sky hat diesen in eine Doku-Serie verwandelt, die nun in die zweite Staffel startet. Einen Vorgeschmack gibt’s auch ohne Abo auf dem YouTube-Kanal von Sky.

The Real Bling Ring: Hollywood Heist

Zwischen 2008 und 2009 ist die sogenannte Bling-Ring-Gang in mehrere Villen in Hollywood eingebrochen, darunter die Häuser von Stars wie Paris Hilton, Lindsay Lohan und Orlando Bloom. Ihre Geschichte klang so hollywoodreif, dass sie sogar verfilmt wurde. Etwas näher an den Fakten ist die Doku „The Real Bling Ring: Hollywood Heist“ bei Netflix, in der auch einige Bling-Ring-Mitglieder von damals zu Wort kommen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.