Was läuft heute? | Angela Merkel: Im Lauf der Zeit, Juvenile Justice, Amerikas beste Idee – 150 Jahre Nationalparks in den USA

Angela Merkel: Im Lauf der Zeit

16 Jahre lang hat Angela Merkel das Amt der deutschen Bundeskanzlerin ausgeführt. Trotzdem bleibt sie für viele immer noch unnahbar. In der Dokumentation „Angela Merkel: Im Lauf der Zeit“ wird ein Blick auf Merkels Karriere und ihre Amtszeit geworfen, um die Person hinter dem Amt ein wenig greifbarer zu machen. Dabei kommen Wegbereiter, Kritiker, internationale Stimmen und auch Merkel selbst zu Wort. Ihr könnt die Dokumentation „Angela Merkel: Im Lauf der Zeit“ in der ARD-Mediathek gucken.

Juvenile Justice

In der koreanischen Serie „Juvenile Justice“ geht es um eine Richterin, die jugendliche Straftäter hinter Gitter bringen will, damit sie eine, in ihren Augen, gerechte Strafe bekommen. Bei ihrem neuen Job am Jugendgericht wird ihr allerdings bewusst, dass die Gesellschaft eine noch größere Verantwortung für die Straftaten trägt als die Jugendlichen selbst. Ihr könnt „Juvenile Justice“ bei Netflix streamen.

Amerikas beste Idee – 150 Jahre Nationalparks in den USA

Vor 150 Jahren wurde mit dem Yellowstone Nationalpark der erste Nationalpark in den USA eröffnet. Die Dokumentation „Amerikas beste Idee – 150 Jahre Nationalparks in den USA“ nimmt das zum Anlass, acht der spektakulärsten Parks in einem Film zu porträtieren. Ihr könnt die Dokumentation „Amerikas beste Idee – 150 Jahre Nationalparks in den USA“ jetzt in der Arte-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.