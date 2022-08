Was läuft heute? | Anna und die Apokalypse, Luck, Mein Leben als Rolling Stone

Anna und die Apokalypse

Am letzten Schultag vor Weihnachten soll das Weihnachtsmusical aufgeführt werden. Doch plötzlich breitet sich ein Virus aus und verwandelt die Menschen in Zombies. Anna und ihre Freunde verstecken sich zunächst in der Bowlingbahn, doch wollen sich zur Schule durchschlagen, denn dort wartet Annas Vater auf sie. „Anna und die Apokalypse“ ist eine Mischung aus „La La Land“, „Shaun of the Dead“ und „High School Muscial“. Ihr könnt die Zombie-Musical-Komödie jetzt bei Netflix streamen.

Luck

Die junge Sam ist der größte Pechvogel der Welt. Selbst ihren Glückspenny spült sie aus Versehen der Toilette runter. Der schwarze Kater Bob hatte ihr diesen Penny zukommen lassen. Sam bittet ihn um einen neuen Penny, doch Bob verschwindet wieder ins Land des Glücks. Pechvogel Sam folgt ihm unerlaubt und bringt damit das Gleichgewicht zwischen Glück und Pech durcheinander. Den Animationsfilm „Luck“ gibt’s jetzt bei Apple TV+.

Mein Leben als Rolling Stone

Zum 60-jährigen Bandbestehen haben die Rolling Stones gerade ihre Jubiläumstour SIXTY beendet. Und noch ist kein Ende der Musikkarriere in Sicht. In der vierteiligen Doku-Reihe „Mein Leben als Rolling Stone“ blicken Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood auf die Bandgeschichte zurück. Die Doku ist wahlweise auf Deutsch oder im englischen Original in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.