Was läuft heute? | Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen, The Desert

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Scott Lang aka „Ant-Man“ hat schon einige Erfahrung mit Experimenten, die nicht ganz nach Plan verliefen. Trotzdem forscht er mit Hope und seiner Tochter weiter an der Quantenebene – bis die drei in einem mysteriösen Reich voller ungewöhnlicher Kreaturen landen. Doch der Weg raus aus dem Quantenreich ist nicht ganz einfach und ungefährlich. „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ könnt ihr jetzt auf Disney+ anschauen.

Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen

Viele stellen sich wohl auch selbst immer wieder die Frage: Warum arbeiten wir überhaupt? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, besucht Ex-US-Präsident Barack Obama ganz normale, arbeitende Menschen. Mit ihnen redet er unter anderem über ihre Jobs und was diese ihnen bedeuten. Das Ergebnis seht ihr ab heute in der Doku „Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen“ bei Netflix.

The Desert

Peggys Leben ist ein einziges Auf und Ab, durchbrochen von Aufenthalten in Entzugskliniken. Als ihre Mutter stirbt, braucht sie schnell Ablenkung, um nicht wieder abzurutschen. Kurzerhand wird sie Privatdetektivin und mischt so das Städtchen Yucca Valley in Kalifornien gehörig auf. Die ersten Folgen von „The Desert“ mit Patricia Arquette in der Hauptrolle findet ihr jetzt bei Apple TV+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.