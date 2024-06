Was läuft heute? | Anthony Perkins – Im Schatten von „Psycho“, Sound of Freedom, Eine verhängnisvolle Affäre

Anthony Perkins — Im Schatten von „Psycho“

Mit der Rolle des Motelbesitzers in Alfred Hitchcocks Thriller-Klassiker „Psycho“ schaffte Anthony Perkins in den 1960er-Jahren seinen Durchbruch. Lange wurde er als potenzieller Nachfolger von Filmlegende James Dean gehandelt. Doch nach seinem Auftritt als neurotisch gestörter Mörder war das Image des perfekten Schwiegersohns dahin, was damals in Hollywood noch hoch gehandelt wurde. Die Doku „Anthony Perkins — Im Schatten von Psycho“ lässt tiefer in das Leben des Schauspielers und seinen Werdegang blicken. Das Porträt wird gefüllt von Archivmaterial, Filmauszügen sowie Interviews mit Freunden, Kolleginnen und Journalisten, die ihn begleitet haben. Ihr seht die Doku in der Arte Mediathek.

Sound of Freedom



Der amerikanische Homeland Security Spezialagent Tim Ballard geht im Film „Sound of Freedom“ gegen Pädophilie und Kinder- und Menschenhandel vor. Ihm wird bewusst, dass er die Täter zwar ins Gefängnis bringen kann, die Kinder aber häufig in Gefangenschaft bleiben. Als er einen kleinen Jungen aus den Händen von Kinderschmugglern rettet, erfährt er von ihm, dass die Schwester des Jungen noch im kolumbianischen Dschungel gefangen ist. Daraufhin kündigt er seinen Job und reist auf eigene Faust dorthin, um das Mädchen zu retten. Der Film basiert auf der Biografie des Agenten Tim Ballard und kann bei Prime Video gestreamt werden.

Eine verhängnisvolle Affäre

In der Serienadaption des Thrillers „Eine verhängnisvolle Affäre“ mit Michael Douglas aus den 80er-Jahren nimmt das Leben von Familienvater Dan, nachdem er eine Affäre eingeht, eine dramatische Wendung. Als er versucht, die Affäre mit der besitzergreifenden Alex zu beenden, beginnt diese ihn zu drangsalieren und bedroht schließlich auch seine Familie. Dann ist Alex tot und alles scheint darauf zu deuten, dass Dan sie getötet haben muss. Nun will er seine Unschuld beweisen, was die Geschichte der Affäre erneut hervorholt. Die Serie „Eine verhängnisvolle Affäre“ gibt es bei Netflix zu sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.