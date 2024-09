Apartment 7A

„Apartment 7A“ ist das Prequel zu dem Horror-Klassiker „Rosemaries Baby“. In dem Film geht es um Terry, die nach New York zieht, um als Tänzerin Fuß zu fassen. Sie kommt in dem Apartment eines älteren Pärchens unter. Doch irgendwas mit ihrem Apartment und mit ihren Gastgebern scheint nicht ganz zu stimmen. War es ein Fehler dort einzuziehen? „Apartment 7A“ gibt es jetzt bei Paramount+.

Baghead

Iris erbt in dem Film „Baghead“ den alten Pub ihres Vaters. Sie wird allerdings nicht nur die Eigentümerin der Gastronomie, sondern auch einer finsteren Kreatur, die im Keller des Pubs lebt. Baghead kann sich in verstorbene Menschen verwandeln. Iris sieht ihre Chance. Sie will mit dieser Fähigkeit von Baghead Geld verdienen. Doch das geht schief. „Baghead“ könnt ihr jetzt bei WOW sehen.

This is gonna be great

David zieht in der Dramedy-Serie „This is gonna be great“ von Amsterdam nach Berlin. Eigentlich, um mit seiner Freundin zusammen zu wohnen. Doch noch am Tag der Ankunft verlässt sie ihn. Er will in Berlin sein Glück als Schauspieler suchen, aber auch das klappt nicht so gut. Ihr könnt „This is gonna be great“ jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

