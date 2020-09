Was läuft heute? | Aquaman, The Cleaners, Bitcoin Big Bang

Aquaman

Jason Momoa schnallt die Flossen an und wird Aquaman. In dieser Rolle muss er verhindern, dass sein Halbbruder Orm einen Krieg gegen die Menschen jenseits der Wasseroberfläche anfängt. Um das zu schaffen, braucht er den mächtigen Dreizack – also macht er sich auf die Suche. Mit viel Action und ein bisschen Witz, jetzt auf Netflix.

The Cleaners

Jeden Tag klicken sie sich durch die abscheulichsten Inhalte, die das Internet zu bieten hat. Die „Cleaners“ sichten Facebook, YouTube und Co und entscheiden, was gelöscht werden muss und was bleiben darf. Die Arbeit ist belastend, viele der Mitarbeiter sind traumatisiert. Die Doku beleuchtet die Arbeit und die psychischen Folgen. Könnt ihr euch in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung anschauen.

Bitcoin Big Bang

Und wir haben noch eine Doku im Angebot: dieses Mal verschwinden Bitcoins im Wert von über einer Milliarde US-Dollar. Wo ist das Kryptogeld hin und wie konnte es überhaupt zu diesem Crash kommen? Der damalige Chef der Börse Mt. Gox kommt erstmalig in der Doku darüber zu Wort, sehen könnt ihr die auf ZDF.

Was läuft heute?

