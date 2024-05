Bild: Mörderisches Duo? | Foto: NDR/Matthias Bähr

Was läuft heute? | ARD Crime Time: Mörderisches Duo? — Eine Schwangere verschwindet spurlos, Marvel’s Cloak & Dagger, Bionische Schwestern

Ein Fall wird neu aufgerollt

In der ARD Crime-Time-Doku „Mörderisches Duo?“ geht es um eine Frau, die im Jahr 1997 hochschwanger war und auf einmal spurlos verschwunden ist, in „Marvel’s Cloak & Dagger“ auf Disney+ entdecken zwei Fremde ihre Superkräfte, nachdem sie aufeinander treffen und Netflix zeigt, wie in „Bionische Schwestern“ zwei Schwestern um eine Goldmedaille bei den Paralympics konkurrieren.