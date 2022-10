Was läuft heute? | Argentina, 1985, MAI time is now, Raymond & Ray

Argentina, 1985

In der Serie „Argentina, 1985“ will ein Anwalt gegen die Chefs der argentinischen Militärjunta vorgehen. Während der Prozesse werden mehrere Personen, die an den Untersuchungen beteiligt sind, ermordet. Auch er und seine Familie sind in ständiger Gefahr und das Land wird durch den Prozess gespalten. Ihr könnt „Argentina, 1985“ jetzt bei Prime Video schauen.

MAI time is now

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hält Vanessa Mai dem Erfolgsdruck nicht mehr stand und sie bricht zusammen. In der Doku-Reihe „MAI time is now“ erfährt man mehr über das Privatleben der Schlagersängerin und begleitet sie auf ihrem Weg zurück auf die Bühne. Außerdem geht es in der Doku auch um die Schattenseiten des Schlagerbusiness. „MAI time is now“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Raymond & Ray

In dem Film „Raymond & Ray“ geht es um zwei Brüder, die wegen ihres dominanten Vaters eine schwierige Kindheit hatten. Beide haben sich mit der Zeit auseinandergelebt. Doch nach dem Tod ihres Vaters erfüllen sie ihm trotzdem seinen letzten Wunsch und tragen ihn zu Grabe. Nachdem sie sich nach so langer Zeit wiedersehen, finden sie wieder zueinander und verarbeiten gemeinsam ihre schwierige Vergangenheit. „Raymond & Ray“, mit Ethan Hawk und Ewan McGregor in den Hauptrollen, könnt ihr jetzt auf Apple TV+ schauen.

Was läuft heute?

