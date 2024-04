Was läuft heute? | Argylle, The Greatest Hits, Auf der Jagd nach Dino-Fossilien

Argylle

Die Bestseller-Autorin Elly (Bryce Dallas Howard) schreibt ziemlich aufregende Spionage-Geschichten, hat es aber im echten Leben lieber ruhig. Doch plötzlich scheinen ihre Geschichten wahr zu werden und in ihrem Leben wimmelt es nur so von Spionen und Mördern. In „Argylle“ dürft ihr euch unter anderem auf Dua Lipa, Henry Cavill und Sam Rockwell freuen. Ihr könnt den Film jetzt auf Apple TV+ streamen.

The Greatest Hits

Harriet hat vor zwei Jahren die Liebe ihres Lebens verloren. Seitdem steckt sie in ihrer Trauer fest — bis sie feststellt, dass sie mithilfe bestimmter Songs zurück zu besonderen Momenten mit ihrem Freund reisen kann. Gleichzeitig lernt sie in der Gegenwart den charmanten David kennen. Die Tragikomödie „The Greatest Hits“ findet ihr bei Disney+.

Auf der Jagd nach Dino-Fossilien

Wer heutzutage ein Dinosaurier-Skelett haben möchte, muss sehr tief in die Tasche greifen. Denn immer mehr Privatleute wollen sich ein Stück aus der Vergangenheit sichern. Das geht inzwischen sogar so weit, dass Museen und Universitäten gar keine Chance mehr auf die Knochen haben. „Auf der Jagd nach Dino-Fossilien“ läuft um 20.15 Uhr auf Arte — oder ihr sucht euch die Doku direkt in der Arte-Mediathek raus.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.