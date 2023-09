Was läuft heute? | Arielle, Before We Go , Siehst du mich? — Großwerden als Social Media Star

Arielle, die Meerjungfrau

Erst im Mai 2023 kam die Neuverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ in die deutschen Kinos. Die Geschichte bleibt dem von Hans Christian Andersens „Die kleine Meerjungfrau“ inspirierten Original treu. Arielle, die neugierige Meerjungfrau, ist fasziniert von der Menschenwelt, aber ihr Vater König Triton warnt sie davor. Doch Arielle geht einen riskanten Pakt mit der Hexe Ursula ein, tauscht ihre Flosse gegen Beine und wagt sich an Land. Die Rolle der Arielle wird von Halle Bailey gespielt. Sie ist damit die erste schwarze Hauptdarstellerin in einer Disney-Produktion. Die Realverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ ist ab sofort auf Disney+ verfügbar.

Before We Go

Das romantische Drama „Before We Go“ spielt im nächtlichen New York City, wo sich die Wege von Brooke und Nick kreuzen. Brooke verpasst ihren Zug nach Boston und verliert ihr Handy. Der Straßenmusiker Nick bietet ihr seine Hilfe an. Sie suchen gemeinsam nach Brookes gestohlener Tasche und geraten immer wieder in skurrile Situationen. Die beiden beginnen ihre Träume und Ängste zu teilen und kommen sich näher. „Before We Go“ ist das Regiedebüt von Chris Evans, der in diesem Liebesdrama auch die Rolle von Nick spielt. „Before We Go“ könnt ihr ab sofort auf Paramount+ streamen.

Siehst du mich? — Großwerden als Social Media Star

Die Dokumentation „Siehst du mich — Großwerden als Social Media Star“ begleitet vier deutsche Social-Media-Stars: Natasha Kimberly, „Die Lochis“ und Emilia Horn. Alle vier sind auf YouTube bekannt geworden, doch aus unterschiedlichen Beweggründen distanzieren sie sich nach und nach von den gängigen Social-Media-Plattformen. Die Doku begleitet die Influencerinnen und Influencer in diesem Prozess und zeigt, was Social Media mit sozialen Beziehungen macht. „Siehst du mich — Großwerden als Social Media Star“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

