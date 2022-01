Was läuft heute? | As We See It, Don’t Tell A Soul, Die Hexen von Eastwick

As We See It – Ungewöhnlich normal

Die Serie „As We See It“ erzählt von Jack, Harisson und Violet, die gemeinsam in einer WG leben. Sie halle haben eine Autismus-Spektrum-Störung. Gemeinsam meistern sie ihren Alltag und unterstützen sich bei ihren individuellen Zielen. Zusammen erleben Jack, Harisson und Violet Rückschläge und feiern Triumphe. Die erste Staffel von „As We See It“ könnt ihr jetzt bei Amazon Prime Video streamen.

Don’t Tell A Soul

In dem Thriller „Don’t Tell A Soul“ geht es um die ungleichen Brüder Matt und Joey. Die beiden stehlen Geld, werden aber von einem Sicherheitsmann erwischt. Bei der Verfolgungsjagd fällt dieser in einen Schacht und kommt ohne Hilfe nicht mehr heraus. Matt und Joey lassen ihn zunächst dort liegen, doch Joey kehrt mit einem schlechten Gewissen zurück. Als Matt das herausfindet, wird er richtig wütend. Der Thriller „Don’t Tell A Soul“ läuft auf Sky Cinema Premieren.

Die Hexen von Eastwick

Horror-Komödie mit Starbesetzung! In dem Film-Klassiker von 1986 spielen Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer drei Freundinnen, die in einer sehr konservativen Kleinstadt leben. Als ein mysteriöser Fremder (Jack Nicholson) in die Stadt kommt, glauben sie erst, ihr geheimsten Träume würden sich endlich erfüllen. Schnell stellt sich das jedoch als ein folgenschwerer Irrtum heraus und die drei Freundinnen müssen im wahrsten Sinne des Wortes gegen den Teufel kämpfen. Streamen könnt ihr den Film aktuell in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.