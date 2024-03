Was läuft heute? | Asteroid City, Ferrari, Napoleon

Asteroid City

In Asteroid City steht bald ein Jugend-Astronomie-Wettbewerb an. Doch kurz bevor es losgeht, taucht ein Alien auf. Das Militär fackelt nicht lange und erklärt die Stadt zum Sperrgebiet. Niemand kommt mehr rein oder raus und so müssen die Verbliebenen irgendwie lernen, miteinander auszukommen. In „Asteroid City“ stehen unter anderem Tom Hanks, Scarlett Johansson und Jason Schwartzman vor der Kamera. Ihr findet den Wes-Anderson-Film jetzt auf Wow.

Ferrari

Enzo Ferrari (Adam Driver) steht vor den Trümmern seiner Ehe und seiner Firma. Keiner will mehr die teuren Luxusautos kaufen und auch auf der Rennstrecke ist die Konkurrenz vorn. Enzo setzt alles auf eine Karte und lässt mehrere Ferrari-Fahrer am umstrittenen Autorennen „Mille Miglia“ teilnehmen. Dabei kommt es aber zu einem folgenreichen Unfall. Das Biopic „Ferrari“ könnt ihr auf Prime Video streamen.

Napoleon

Nach zahlreichen Büchern und Filmen hat sich nun „Gladiator“-Regisseur Ridley Scott an das Leben von Napoleon gewagt und die Hauptrolle mit Joaquin Phoenix besetzt. In über zwei Stunden zeigt er den Aufstieg vom korsischen Kommandanten bis zum Kaiser von Frankreich, untermalt von großen Schlachten und leidenschaftlichen Liebesbeziehungen. Ihr könnt „Napoleon“ auf Apple TV+ anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.