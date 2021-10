Was läuft heute? | Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen, Day of the Dead, The Lion Ranger

Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen

In Alices Leben läuft gerade gar nichts nach Plan: Ihr Ex-Freund ist frisch verlobt, sie selbst ist aber immer noch Single und auch im Job läuft alles schief. Das ändert sich aber, als Alice den Schauspieler Tio kennenlernt. Er ist selbsternannter astrologischer Guru und hat eine astrologische Gebrauchsanweisung für Alices Probleme parat – die Alice dankend annimmt, obwohl sie eigentlich findet, dass Astrologie völliger Quatsch ist. Die Comedy-Serie „Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen“ ist jetzt auf Netflix abrufbar.

Day of the Dead

Als in der amerikanischen Kleinstadt Mawinhaken die Toten plötzlich zum Leben erwachen, müssen die Bewohnerinnen und Bewohner zusammenhalten. Eine Gruppe aus sechs komplett unterschiedlichen Menschen kommt zusammen und versucht, gemeinsam die ersten 24 Stunden der Apokalypse zu überstehen. „Day of the Dead“ ist an den Zombie-Klassiker „Zombie 2“ aus den 80ern angelehnt (OT: „Day of the Dead“). Die Horror-Comedy-Serie gibt’s auf Sky zu sehen.

The Lion Ranger

Der Tierschützer und Verhaltensforscher Kevin Richardson trägt zu Recht den Titel „Löwenflüsterer“. Er arbeitet Seite an Seite mit den Wildkatzen – auch mit solchen, die in Freiheit aufgewachsen sind. Die dreiteilige Dokumentation von National Geographic könnt ihr auf Disney+ streamen.

Was läuft heute?

