Was läuft heute? | Atlantic Crossing, The Secrets We Keep, X-Men: Der Film

Atlantic Crossing

Während Norwegen von den Truppen Nazi-Deutschlands besetzt ist, begibt sich die norwegische Kronprinzessin Märtha auf die riskante Flucht über den atlantischen Ozean. In den USA lernt sie Präsident Roosevelt kennen, gespielt von Twin-Peaks-Star Kyle MacLachlan. Mit ihren neuen Kontakten versucht Märtha, die US-Politik im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg zu ändern. Dabei nähern sich die Prinzessin und der Präsident an. Ganz zum Argwohn des Kronprinzen. Die Serie „Atlantic Crossing“ seht ihr jetzt in der ARD-Mediathek.

The Secrets We Keep

Nach dem Zweiten Weltkrieg lässt sich Maja in einem amerikanischen Vorort nieder, um die Schrecken in Europa zu vergessen. Ihrem Mann erzählt sie nichts davon, was sie damals erleben musste. Eines Tages jedoch erkennt Maja in einem Fremden ihren früheren Peiniger wieder und weiht ihren Mann in ihre Vergangenheit ein. Doch der Fremde bestreitet seine Schuld und auch Majas Mann zweifelt an seiner Frau. Das Drama „The Secrets We Keep“ ist bei Amazon Prime Video im Programm.

X-Men: Der Film

Wolverin, Magneto oder Professor X gehören heute zu den Urgesteinen des allumfassenden Marvel-Film-Universums. Im Jahr 2000 ist die mittlerweile 13-teiligen „X-Man“-Reihe gestartet. Damals wollten die mutierten Superhelden um Professor X den Bösewicht Magneto aufhalten, der führende Politikerinnen und Politiker ebenfalls in Mutanten zu verwandeln drohte. Wenn ihr nochmal zu den Anfängen des Marvel-Hypes zurückwollt, dann startet für euch jetzt „X-Men: Der Film“ auf Sky Ticket.

Was läuft heute?

